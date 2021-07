Fund eines elektronischen Mini-Motorrads (für Kinder)

Am 10.07.2021 gegen 15:55 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun durch Anwohner darüber informiert, dass im Gebüsch des Spielplatzes in der Basaltstraße in Daun ein grünes Mini-Motorrad liege.





Durch die Beamten wurde dieses, ein elektronisches, batteriebetriebenes Mini-Motorrad für Kinder sichergestellt und zur Dienststelle verbracht.



Nach aktuellem Ermittlungsstand ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Verhalten.



Der mögliche Besitzer des Motorrades darf gebeten werden, sich mit Eigentumsnachweis auf der Polizeiinspektion Daun zu melden.

Sollte am aktuellen Wochenende kein Eigentümer ausfindig gemacht werden können, wird eine Übergabe an das Fundamt der Verbandsgemeindeverwaltung Daun erfolgen.



Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



