Fund eines Damenfahrrads (E-Bike)

Mehren / Steiningen (ots) – Am 20.02.2021 gegen 05:32 Uhr meldete sich eine Zeugin auf der Polizeiinspektion Daun und meldete den Fund eines E-Bikes im Straßengraben der Kreisstraße 16 zwischen Mehren und Steiningen.





Durch die Beamten wurde das Fahrrad vor Ort sichergestellt. Personen konnten vor Ort keine festgestellt werden.



Das Fahrrad wurde auf der Polizeiinspektion Daun zunächst sichergestellt und nach Abschluss der Ermittlungen gegebenenfalls an das Fundamt der Verbandsgemeindeverwaltung Daun übergeben.



Es handelte sich um ein schwarzes Damenfahrrad, ein sogenannten E-Bike der Marke „Fischer“ mit angebrachtem Korb auf dem hinteren Gepäckträger.



Hinweise zur Herkunft des Fahrrads dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell