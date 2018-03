Fürth voller Respekt nach Offenbach

Voller Respekt geht die SpVgg Greuther Fürth in ihr erstes Pflichtspiel als Fußball-Bundesligist. «Wir wollen eine Runde weiter kommen, aber uns erwartet einiges», sagte Fürths Trainer Mike Büskens einen Tag vor der Pokal-Partie am Samstag beim Drittligisten Kickers Offenbach.

Fürth-Coach Mike Büskens unterschätzt das Pflichtspiel bei Kickers Offenbach nicht.

Foto: Daniel Karmann – DPA

«Wenn wir Offenbach als klassischen Drittligisten einstufen, ist das eine Fehleinschätzung», betonte der Coach und warnte sein Team vor Überheblichkeit im ersten Pflichtauftritt nach dem erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga.

Büskens appellierte an sein Team, mit der nötigen Einstellung in die Partie zu gehen: «Wir müssen einfach versuchen, vom Kopf her da zu sein.» Allerdings müssen die Franken in Offenbach ohne Stammspieler Heinrich Schmidtgal auskommen, der nach einem Muskelfaserriss noch nicht wieder fit ist.