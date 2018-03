Für Männer 65 des TC BW Bad Ems wird es bereits am Freitag wieder ernst

Kein Teaser vorhanden

Gerhard Pfitzer will auch bei den 60ern des TC BW Bad Ems sein ausgeprägtes Ballgefühl demonstrieren.

Foto: Andreas Hergenhahn

Die Bad Emser werden mit diesem Team personell jonglieren, weil der Passus des "Festspielens" zu beachten ist. Drei Einsätze in der ersten Welle bedeuten das Ende des Mitwirkens bei der Reserve. Und die ist immerhin in die Oberliga aufgestiegen. "Und da soll sie auch bleiben", hat nicht nur Klaus Heydenreich klare Vorstellungen. Er selbst wird wie auch Alfons Baur und Peter Brühl abwechselnd der zweiten Garnitur unter die Arme greifen.

Eine Verstärkung konnten die Bad Emser mit Vladimir Lacina an Land ziehen. Wie oft der aus der tschechischen Hauptstadt Prag stammende Könner, der einst bei den 55ern den Schläger für die Blau-Weißen schwang und von Luitpoldpark München an die Lahn zurückkehrt, mitwirken wird, muss abgewartet werden.

Los geht's bereits am Freitag mit dem Heimspiel gegen den alten Rivalen TV Buchschlag, der vier Ausländer gemeldet hat. "Mal schauen, wen sie tatsächlich mitbringen", sind Heydenreich und alle Bad Emser Routiniers gespannt, wem sie denn heute ab 13 Uhr so alles gegenüber stehen werden. "Wir verfügen über eine gute und ausgeglichene Mannschaft. Ein guter Start ist möglich. Wir sind guter Dinge, dass wir die Buchschlager wie im Vorjahr packen, zumal es anschließend mit Zwingenberg und Lauda gegen die vermeintlich schwächeren Teams der Gruppe geht."

Kleinere Brötchen backen müssen jedoch die Männer 50, im Vorjahr immerhin Deutscher Vizemeister dieser Altersklasse. Kein Wunder: Mit den zu den 60ern aufgerückten Peter Olinger und Gerhard Pfitzer sowie dem nach Eschborn gewechselten Klaus Liebthal stehen diesem Team gleich drei Granden der vergangenen Medenrunde nicht mehr zur Verfügung. "Das ist kaum zu kompensieren", so Sportwart Patrick Friedrich, der eine "enge Kiste" erwartet. Von den 40ern hochgerückt ist Erik Hein, der laut Friedrich eine gute Rolle spielen wird.

Bei den Männern 60 plagt sich zwar der eine oder andere Routinier im Vorfeld der Meisterschaft mit den üblichen Wehwehchen herum. Dennoch ist Kapitän Peter Olinger optimistisch, dass zum Auftakt am 5. Juni in Singen eine schlagkräftige Bad Emser Truppe auf dem Platz stehen und Paroli bieten wird. "Mehr als der Klassenverbleib wäre für uns ein Traum", will der Routinier die Messlatte angesichts starker Kontrahenten nicht zu hoch hängen. "Wenn uns aber keine neuen Verletzungen ereilen, dann sind wir in der Lage, unser Ziel auch zu erreichen." Darf's denn auch ein bisschen mehr sein? Olinger: "Dazu benötigt man auch das nötige Quäntchen Glück. Für einen Platz weiter oben muss letztlich alles stimmen."

Von unserem Redakteur

Stefan Nink