Fußball: DFB-Pokal, 1. FC Kaiserslautern – Bayer Leverkusen, Finale, Olympiastadion. Leverkusens Alejandro Grimaldo (M) jubelt mit dem Pokal während seine Teamkollegen feiern. Am Mittwoch tritt man in der ersten Runde in Jena an. (zu dpa: «Für jeden Pokal ein Tattoo: Nun ist Grimaldos Wade dran»)

Foto: Federico Gambarini/DPA