Für Eisbachtals Rasselbande beginnt der Ernst

In Hessen ausgebildet, jetzt in Nentershausen am Ball: Eisbachtals Neuzugang Marc Tautz (rechts) kam von Rot-Weiß Frankfurt. Foto: Andreas Hergenhahn

"Die Vorbereitung war eigentlich kurz, trotzdem zieht sich diese Zeit wie Kaugummi", sagt Reitz. "Was wir wollen, ist der Wettkampf." Das verwundert nicht. Trotz riesiger Umbaumaßnahmen im personellen Bereich – neben Trainer Dirk Hannappel haben viele Leistungsträger den Verein verlassen – bringt Eisbachtal rechtzeitig eine Mannschaft auf den Platz, die in den vergangenen Wochen einen guten Eindruck hinterlassen hat und zuletzt beim 3:2 im Testspiel gegen den ambitionierten Verbandsligisten Hassia Bingen zu überzeugen wusste. "Wenn 14 Neue kommen, dann stellt sich jeder riesige Schwierigkeiten vor", sagt Reitz. "Aber die Jungs haben zügig verstanden, was wir als Trainerteam von ihnen wollen."

Der neue Eisbären-Coach beschreibt seine Mannschaft so, wie es bei einer jungen Truppe nicht unüblich ist: als heiß und voller Tatendrang. Doch da sei noch mehr. "Die Spieler sind begabt, sie spielen auch nach kurzer Zeit schon gefällig zusammen – und sie sind alle gut ausgebildet", sagt Reitz, der genau darin den Schlüssel zum Erfolg sieht. Wobei dieser Erfolg nicht das vorrangige Ziel des Übungsleiters ist. "Erfolgshungrig dürfen die Jungs sein, aber bitte in Maßen", fordert er. "Es geht auch darum, dass sich die Lage im Verein wieder beruhigt."

Spannend ist für Reitz die Frage, inwiefern das Talent der Spieler ausreicht, um sich auch in der Rheinlandliga ohne langen Vorlauf durchzusetzen. Denn klar ist: Ein guter Start würde der neu aufgestellten Mannschaft gewiss helfen. Das Rezept gegen die Schweicher, die einen vergleichbaren Weg wie die Westerwälder gehen und mit Eric Schröder ebenfalls den Verantwortlichen der A-Jugend zum Trainer der ersten Mannschaft gemacht haben, klingt einfach: "Aufgrund des Tempos, das wir spielen können, haben wir die Möglichkeit, diesen Gegner zu knacken oder zumindest zu ärgern."

Geht es konkret um die Partie am heutigen Freitagabend, ist der Punkt erreicht, an dem auch Norbert Reitz den Ton des Schwärmerischen ablegt. "Noch haben wir nichts erreicht", stellt der erfahrene Trainer klar. Das heißt aber nicht, dass er am Leistungsvermögen seiner Mannschaft zweifelt. "Wir werden versuchen, unbeschwert und unbefangen unsere ersten Aufgaben anzugehen." Dabei ist vieles erlaubt. Nur eines verbittet sich Reitz: "Bitte keine Vergleiche mit der Vergangenheit." Am liebsten wäre es ihm, wenn es so laufen würde wie in der Bundesliga in den vergangenen Jahren bei Borussia Dortmund: "Die haben nicht gemerkt, wie gut sie sind." Ein bisschen Schwärmerei klingt da schon wieder durch.

Von unserem Redakteur Marco Rosbach