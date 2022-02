Für die richtig große Tour – Yamaha Ténéré 700 World Raid

SP-X/Köln. Yamaha bietet die Reiseenduro Ténéré 700 nun als „World Raid“-Modell für die ganz lange Tour an. Zwei seitlich montierte Zusatztanks erhöhten den Kraftstoff-Bordvorrat auf 23 Liter, was für rund 500 Kilometer Strecke reichen soll. Dazu erhält der Japaner 2 Zentimeter mehr Federweg, um auch für schlechtere Straßen gerüstet zu sein und die neu entwickelte Telegabel ist mit Lenkungsdämpfern ausgerüstet. Dank eines überarbeiteten hinteren Federbeins wächst die Bodenfreiheit auf 25 Zentimeter, zusätzliche Motorschutz-Bleche sollen vor Schäden bei einer Geländefahrt schützen. Für zusätzlichen Windschutz ist eine größere Scheibe montiert, der hintere Sitz der Rückbank lässt sich abnehmen, um Platz für weiteres Zubehör zu schaffen.

Auch Elektrik und Elektronik wurden fernstreckentauglicher gemacht. So lässt sich das ABS nun komplett oder nur an der Hinterachse deaktivieren, das Farbdisplay am Lenker bietet spezielle Bordcomputer-Einstellungen für die Fahrt abseits befestigter Wege und dank eines USB-Anschlusses lassen sich mobile Geräte anschließen oder aufladen. Die Preise für die 220 Kilogramm schwere und 54 kW/73 PS starke Ténéré 700 World Raid beträgt knapp 12.900 Euro.

Holger Holzer/SP-X