Für Coe wäre Bach ein sehr guter IOC-Präsident

Londons Olympia-Macher Sebastian Coe hat sich für seinen Freund Thomas Bach als Nachfolger von IOC-Präsident Jacques Rogge stark gemacht.

Sebastian Coe (r) hält große Stücke auf IOC-Vize Thomas Bach.

Foto: Frank Rumpenhorst – DPA

«Thomas wäre ein sehr guter Präsident. Er hat die Fähigkeiten, das intellektuelle Potenzial und das nötige Herzblut», erklärte Coe in London in der ARD. Aber der Chefposten im Internationalen Olympischen Komitee (IOC) sei auch ein sehr begehrter Job. Der Belgier scheidet im kommenden Jahr nach zwölf Jahren im Amt aus. Sein Nachfolger wird im September 2013 in Buenos Aires gewählt.

Bach, der Coe den Spitznamen «Shakespeare» verpasst hat, unterstützt wiederum Coe in dessen Bemühungen, 2015 Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF werden zu wollen. «Sebastian wäre ein herausragender IAAF-Präsident. Und er hat das jetzt noch einmal unter Beweis gestellt. Wenn jemand noch Zweifel gehabt hätte, sollten die nach diesen Spielen weg sein», lobte Bach, der von Coe «Professor» genannt wird.