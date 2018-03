Für Bildungsgang sind noch Plätze frei

Für den Bildungsgang Staatlich geprüfter Techniker, Fachrichtung Maschinentechnik, Schwerpunkt Maschinenbau, an der BBS Betzdorf-Kirchen sind noch Plätze frei. Bewerbungen müssen bis zum 1. März eingereicht werden.

Aufnahmebedingung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung. Die Fortbildung erfolgt außerhalb der beruflichen Arbeitszeit und dauert acht Semester (vier Jahre). Die Unterrichtszeit beträgt 13 Stunden in der Woche. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung wird die Fachhochschulreife (Studierfähigkeit) erworben. Der Unterricht orientiert sich in den naturwissenschaftlichen und sprachlichen Fächern an Grundlagen, die in der Ausbildung vermittelt wurden. clg