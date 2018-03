Fünf Rheinlandligisten haben noch keine Ampelkarte gesehen

Aus unserem Archiv

34 Mal haben die Schiedsrichter in den bisherigen 174 Partien der Fußball-Rheinlandliga die Ampelkarte gezückt. Spitzenreiter in der Sünderstatistik ist Neuling VfB Linz (sieben Mal Gelb-Rot), fünf Vereine haben überhaupt noch keine Gelb-Rote Karte gesehen: SG Malberg FSV Trier-Tarforst, TSV Emmelshausen (alle drei noch gänzlich ohne Platzverweis), TuS Mayen und TuS Oberwinter. In der Fairplay-Tabelle der Rheinlandliga sind die Linzer übrigens nicht Letzter; die Rote Laterne trägt die SG Betzdorf mit vier Gelb-Roten, zwei Roten und 56 Gelben Karten.