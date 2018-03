Aus unserem Archiv

Augsburg

Fünf Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß in der Nähe von Donauwörth in Bayern ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei überholte ein 20-jähriger Autofahrer in einer langgezogenen Kurve einen anderen Wagen, kam dabei ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Alle fünf Insassen der beiden Fahrzeuge waren auf der Stelle tot.