Führungen durch Privathaus von Helmut Schmidt bald möglich

Hamburg

Führungen für kleine Gruppen durch das Privathaus von Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt und seiner Frau Loki in Hamburg-Langenhorn sind ab dem 5. April möglich. Buchungen für diesen Termin können vom 23. Februar an über die Internetseite www.helmut-schmidt.de vorgenommen werden, wie die Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung mitteilte. Bis zu 24 Plätze stehen an einem Tag pro Monat zur Verfügung. Das Haus soll entsprechend dem Testament der Schmidts unverändert als Gedächtnisort bewahrt werden.