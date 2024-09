Berlin

Handball

Füchse Berlin feiern ersten Champions-League-Sieg

Von dpa

i Handball: DHB-Supercup, SC Magdeburg - Füchse Berlin, Finale, Berlins Lasse Bredekjaer Andersson (Mitte r) in Aktion gegen Magdeburgs Spieler Antonio Serradilla Cuenca (l) und Christian O'Sullivan. (zu dpa: «Füchse Berlin feiern ersten Champions-League-Sieg») Foto: Marco Wolf/DPA

Dank einer starken Defensive gewinnen die Füchse in Bitola in Nordmazedonien. Es ist der erste Berliner Sieg in der Königsklasse seit elf Jahren.