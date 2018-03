FSV Frankfurt zieht in zweite DFB-Pokal-Runde ein

Der FSV Frankfurt hat die zweite Runde im DFB-Pokal erreicht. Der Fußball-Zweitligist setzte sich glücklich mit 2:1 (2:1) bei Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach durch.

Trainer Benno Möhlmann ist mit dem FSV Frankfurt in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen.

Der Außenseiter war vor 1436 Zuschauern in der Comtech-Arena zunächst in Führung gegangen: Stürmer Sebastian Szimayer traf in der 16. Minute. Yannick Stark (21.) mit einem Distanzschuss und Matthew Leckie (22.) per Kopf drehten das Spiel dann innerhalb von zwei Minuten zugunsten des Zweitligisten.

Sonnenhof Großaspach war zunächst bis zur Führung die dominante Mannschaft. Dann jedoch übernahmen die Hessen das Kommando bis zum Ende der ersten Halbzeit. In der zweiten Hälfte drängte der Regionalligist auf den Ausgleich. So musste der Frankfurter Verteidiger Michael Görlitz in der 59. Minute für seinen bereits geschlagenen Schlussmann Patric Klandt auf der Torlinie klären. Görlitz lenkte Dennis Grabs Kopfball noch an die Torlatte.