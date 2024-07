Früherer NBA-Profi Ibaka verlässt Bayern-Basketballer

Anzeige

München (dpa) – Center Serge Ibaka verlässt den deutschen Basketball-Meister und -Pokalsieger FC Bayern und wird sich einem anderen Club der EuroLeague anschließen. Der 34-Jährige war vor einem Jahr nach München gekommen, wohin der einst 14 Spielzeiten lang in der nordamerikanischen NBA aktive Ibaka geht, ist bislang nicht bekannt.

Der NBA-Meister von 2019 war in der europäischen Eliteliga mit durchschnittlich 12,6 Zählern bester Punktesammler der Bayern und zudem mit knapp sechs Rebounds auch in dieser Kategorie die Nummer eins. Der eigentlich als Defensivspezialist bekannte gebürtige Kongolese mit spanischem Pass punktete auch in der Liga im Schnitt zweistellig.

Ibaka dankte dem FC Bayern für das Vertrauen bei seiner Verpflichtung im vergangenen Jahr. «In einem Moment, als viele an mir zweifelten, hat mir der FC Bayern Basketball eine Chance gegeben», sagte er in der Club-Mitteilung. Geschäftsführer Marko Pesic erklärte: «Dass Serge nach seiner erfolgreichen Zeit in der NBA bei uns in München seinen Schritt zurück nach Europa vollzog, empfinden wir auch im Rückblick als große Auszeichnung für unseren Verein.»

Zuvor hatten bereits der bisherige Trainer Pablo Laso und Sportdirektor Daniele Baiesi angekündigt, den FC Bayern zu verlassen.