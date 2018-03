Frühe Souveränität, späte Enttäuschung

Geht das schon wieder los mit dem Punkteverschenken des TSV Schott Mainz gegen schwache Gegner in der Fußball-Verbandsliga Südwest? Das Team blamierte sich gegen Südwest Ludwigshafen mit einem 2:2 (2:0).

Mit Mann und Maus warfen sich die Ludwigshafener in der letzten 30 Minuten den Schott-Angreifern entgegen ( am Ball: Mükkerrem Serdar), und verteidigten das für sie schmeichelhafte 2:2 bis zum Schlusspfiff erfolgreich.

Foto: Eßling

In der abgelaufenen Saison war es unter anderen der spätere Absteiger SV Hermersberg, gegen den die Mannschaft von Trainer Berti Balte über zwei Unentschieden nicht hinausgekommen ist und somit wertvolle Punkte im Kampf um einen Spitzenplatz liegen gelassen hat. Und nun hat der Titelfavorit in seiner zweiten Verbandsligasaison gleich zum Heimspielauftakt gegen Südwest Ludwigshafen, mit 0:5 zu Hause gegen den FV Dudenhofen der große Verlierer des ersten Spieltages, kräftig gepatzt. Nach einer 2:0-Pausenführung durch zwei Tore von Ex-Profi Markus Kreuz kam der ambitionierte Werkverein am Ende über ein enttäuschendes 2:2 nicht hinaus.

Hinten zweimal geschlafen

Nach 90 heißen Minuten bei 35 Grad Celsius und mehr – der Schiedsrichter gewährte den beiden Mannschaften jeweils in der Mitte einer jeden Halbzeit eine zweiminütige Trinkpause – schlichen die Spieler des Gastgebers mit hängenden Köpfen vom Platz. Und Trainer Balte hatte es zunächst fast ein wenig die Sprache verschlagen. "Wir hätten frühzeitig 3:0 führen müssen, dann hätte das alles ganz anders ausgesehen", sagte Balte. "Aber wir haben nach der Pause hinten zweimal geschlafen und den Ausgleich bekommen, weil Ordnung und Konzentration nicht gestimmt haben und wir hinten viel zu große Räume gelassen haben. Und vorne haben wir uns dann in Dribblings gegen einen eigentlich in jeder Hinsicht schwachen Gegner verzettelt."

Der TSV Schott zeigte sich von Beginn an sehr entschlossen, kam mit einer ganz anderen Körpersprache auf den Platz als noch in so mancher Begegnung in der abgelaufenen Saison und schnürte den biederen Gegner von Beginn an nahezu komplett in dessen Hälfte ein. Schon aus der ersten gefährlichere Aktion, ein Diagonalpass von der linken auf die rechte Seite, entwickelte sich das 1:0. Ramazan Öztürk brachte Schottler Christian Kunert im Strafraum zu Fall. Kreuz ließ sich den fälligen Foulelfmeter nicht entgehen, vollendete sicher zum 1:0 (5.).

Mit dieser frühen Führung im Rücken zogen die Gastgeber ein souveränes Spiel auf, erspielten sich in der ersten halben Stunde, angetrieben von Kreuz und dem immer wieder aufrückenden Nils Döring, gut ein halbes Dutzend guter Chancen. Doch das 2:0 fiel erst nach einem Strauchler von Mittelstürmer Mükkerem Serdar im Strafraum. Der Ball prallte irgendwie nach hinten weg, wo Kreuz lauerte und überlegt an Südwest-Keeper Michael Hirschmann vorbei aus 15 Metern einschoss (34.).

Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause. Doch was danach von Seiten der Schottler kam, war eines ernsthaften Titelaspiranten nicht mehr würdig. Als in Sascha Rühm und Dejan Ljusic erstmals zwei Spieler tatsächlich vor dem Strafraum der Mainzer auftauchten, da klingelte es auch schon. Rühm passte in die Lücke, Ljusic setzte sich gegen den nach links eingerückten Serdal Günes im Zweikampf durch und traf zum Anschlusstreffer (48.).

Viel zu hektisch und ohne Struktur

Fortan machte sich unerklärlich schnell Nervosität und Hektik breit beim TSV Schott, die vorher gezeigte Souveränität war komplett dahin, das zentrale Mittelfeld hatte nicht mehr den rechten Zugriff zum Spiel. Einziges offensives Aufleben vor der nächsten Trinkpause: Adem Kaya nahm den Ball gewitzt an, schoss aber aus zehn Metern drüber. Als das kühle Nass dann in die Kehlen der Spieler rieseln durfte, stand es schon 2:2 (58.). Ali Aydin hatte einen Diagonalball von links erlaufen und den Ball rechts neben den linken Pfosten gesetzt. Keine Chance für Schott-Keeper Patrick Manthe, der sich bei der erst zweiten Gästechance über eine missglückte Abseitsfalle seiner Vorderleute ärgern durfte.

Dem Favoriten blieb nun noch eine halbe Stunde, um die konditionell nachlassenden Gäste doch noch in die Knie zu zwingen. Doch was kam? Nur noch wenig Struktur, ungenaue Zuspiele und allmähliches Verzagen im Abschluss. Einzig eine Volleyabnahme von Nils Döring und ein Flugkopfball des eingewechselten Christian Bolm waren beachtenswert und fanden den Applaus des verwunderten Publikums.

Armin Franz

Die Statistik – TSV Schott Mainz: Manthe – Günes, Engel, Döring, Schlosser – Kleber, Bauschke (76. Senfleben), Kunert, Kreuz, Kaya – Serdar (63. Bolm).

Südwest Ludwigshafen: Hirschmann – Winterkorn (46. Jurczak), Gomola, Ademi, Öztürk – Parotta, Rauscher, Rühm, Uluköylü, Ljusic – Aydin (72. Bussek).

Schiedsrichter: Florian Benedum.

Zuschauer: 150.

Tore: 1:0 Kreuz (5., Foulelfmeter), 2:0 Kreuz (34.), 2:1 Ljusic (48.), 2:2 Aydin (58.).