Früchte im Backofen selbst trocknen: So geht's

Trockenobst ist ein süßer und gesunder Snack für zwischendurch. Dieser lässt sich auch selbst zubereiten. Entweder man trocknet die Fruchtstücke in warmer Raumluft oder man steckt sie einfach in den Backofen.

Früchte lassen sich ohne großen Aufwand trocknen. Im Backofen auf mittlerer Schiene bei 50 Grad dauert der Prozess etwa 6 Stunden.

Foto: Stefan Sauer/dpa

Stuttgart (dpa/tmn) – Trockenobst schmeckt süßer als frisches Obst und ist gehaltvoller: Für zwischendurch ist es aber ein praktischer Snack, den man zu Hause auch selbst machen kann. Wer viel Platz und Muße hat, kann aufgefädelte Fruchtstücke in einem sehr warmen, trockenen und dunklen Raum aufhängen.

Soll es schneller gehen, nutzt man am besten einen Backofen, rät das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. Hierfür gibt man das gewaschene Obst einfach in gleich große Stücke auf das Backblech. Dann klemmt man einen Holzlöffel in die Ofentür, damit die Feuchtigkeit besser entweichen kann.

Bei 50 Grad auf mittlerer Schiene werden die Fruchtstücke nun über etwa sechs Stunden gleichmäßig gebacken. Die Temperatur sollte man keinesfalls höher stellen, da sonst die Schale hart wird. Danach lässt man das Obst einige Stunden an der frischen Luft durchtrocknen und abkühlen. Luftdicht in Gläsern verpackt, halten sich die getrockneten Früchte bis zu ein Jahr lang.