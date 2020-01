Pilzkrankheit vorbeugen

Fruchtmumien am Baum entfernen

Manche Gärtner lassen altes Obst den Winter über am Baum hängen. Darüber freuen sich so manche Tiere. Doch faulige Früchte sollte man nicht am Ast vergessen – sonst drohen dem Obstbaum Krankheiten.