Archivierter Artikel vom 14.07.2020, 16:27 Uhr

Meppen

Neuer Job in 3. Liga

Frings wird neuer Trainer des SV Meppen

Der frühere Nationalspieler Torsten Frings wird neuer Trainer des Fußball-Drittligisten SV Meppen. Das gaben die Emsländer am Dienstag bekannt. Der 43-Jährige unterschrieb in Meppen einen Zweijahresvertrag plus Option für eine Verlängerung.