Kurz vor dem 10. Jahrestag der Terroranschläge auf New York und Washington warnt Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich vor islamistischen Terroristen in Deutschland. Es gebe fast 1000 Personen, die man als mögliche islamistische Terroristen bezeichnen könnte. sagte Friedrich der «Bild»-Zeitung. Davon seien wiederum 128 Gefährder, also Personen, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie erhebliche Straftaten begehen könnten. Viele der Betroffenen stünden daher unter permanenter Beobachtung durch die Behörden.