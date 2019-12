Rom

Friedensappell des Papstes: „Das Licht Christi ist heller“

Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft auf dem Petersplatz in Rom zum Frieden in der Welt aufgerufen. Das Oberhaupt der katholischen Kirche äußerte dabei die Hoffnung auf eine friedliche Beilegung der Konflikte auf vier Kontinenten. Er forderte auch einen besseren Schutz für Flüchtlinge und prangerte die Abschottungspolitik Europas an. Er sagte, „möge Christus das Licht für die vielen Kinder sein, die unter dem Krieg und den Konflikten im Nahen Osten und in verschiedenen Ländern der Erde leiden.“