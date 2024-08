Luisa Neubauer, Sprecherin von Fridays for Future Deutschland, gestikuliert und spricht bei einer Aktion vor dem niedersächsischen Landtag. Hinter ihr ist ein Schild "Lasst die Robben in Ruhe!" zu lesen. Gemeinsam mit anderen Organisationen wie Greenpeace fordert Fridays for Future, keine Genehmigung für das Gasfeld vor Borkum zu erteilen. Der niederländische Energiekonzern One-Dyas plant, noch 2024 aus einem Feld vor den Inseln Borkum und Schiermonnikoog Erdgas zu fördern. (zu dpa: «Fridays for Future kritisiert geplante Gasbohrung vor Borkum») Foto: Julian Stratenschulte/DPA