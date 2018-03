Freund von Sprehe: Per Rad nach London

Der Freund der Dressurreiterin Kristina Sprehe fährt nach einer verlorenen Wette mit dem Fahrrad nach London. «Das war vor zwei Jahren, da konnte man ja nicht absehen, dass sie tatsächlich bei Olympia startet», sagte Christian Bröring: «Die Idee ist aus einer Bierlaune entstanden.»

Kristina Sprehe ist erst in diesem Jahr in die Weltspitze vorgestoßen.

Foto: Rolf Vennenbernd – DPA

Seine 25-jährige Freundin ist erst in diesem Jahr in die Weltspitze vorgestoßen, vor drei Wochen qualifizierte sich die Reiterin aus dem niedersächsischen Dinklage in Aachen endgültig für London.

«Ich muss mein Wort halten», sagte Christian Bröring, der am Donnerstag zusammen mit seinem Bruder David losradeln will. Eine neues Trekking-Rad hat er gekauft und eine Radler-Hose. Insgesamt sieben Tage hat Bröring für die rund 450 Kilometer plus Fahrt mit der Fähre eingeplant. Fit genug sollte er als Landesliga-Fußballer sein.