Seefeld

Eric Frenzel hat beim Weltcup in der Nordischen Kombination im österreichischen Seefeld das Springen gewonnen. Der Oberwiesenthaler kam auf 125 Meter und geht mit einem Vorsprung von 14 Sekunden auf den Österreicher Christoph Bieler am Nachmittag in den 10-Kilometer-Lauf. Dritter des Springens war der Japaner Akito Watabe mit einem Rückstand von 20 Sekunden auf Frenzel.