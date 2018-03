Freiwasserschwimmen: Reichert Dritter in Kanada

Roberval/Kanada (dpa) – Bei der fünften von acht Stationen im Marathon-Weltcup der Freiwasserschwimmer hat Christian Reichert in Roberval in Kanada Rang drei belegt.

Christian Reichert wurde beim Weltcup in Kanada Dritter.

Foto: Bernd Thissen – DPA

Der Wiesbadener musste sich nach 1:56:09,01 Stunden über die olympische Zehn-Kilometer-Distanz lediglich dem Einheimischen Richard Weinberger (1:56:05,04) und Arthur Frayler aus den USA (1:56:07,01) geschlagen geben. Alexander Studzinski als zweiter deutscher Starter landete am Donnerstag (Ortszeit) nach 1:57:52,08 Stunden auf Rang sechs.

Als Vierter nach 1:57:42,08 Stunden ins Ziel kam Alex Mayer aus den USA, der wie der Kanadier Richard Weinberger am 10. August bei Olympia an den Start gehen wird. Für beide war es ihre London-Generalprobe.

Dort gehören sie zu den Konkurrenten des Würzburgers Thomas Lurz, dessen erklärtes Ziel die Goldmedaille auf dem Kurs im Serpentine Lake im Hyde Park ist. Der Olympia-Dritte von Peking bereitet sich derzeit noch in heimischen Gefilden auf die Spiele vor und will erst am 7. August in die britische Hauptstadt reisen will.

Bei den Frauen musste Olympia-Starterin Emily Bruneman aus den USA nach 2:02:17,06 Stunden ebenfalls mit Platz vier vorlieb nehmen. Der Sieg ging an ihre Teamkollegin Eva Fabian (2:02:04,07), die zusammen mit Christine Jennings (2:02:13,07) als zweite einen US-Doppelsieg feiern konnte. Einzige deutsche Teilnehmerin war Nadine Reichert (Mainz), die nach 2:04:47,02 Stunden als Siebte ins Ziel kam.