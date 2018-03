Freigängerkatzen im Frühjahr kastrieren lassen

Katzen, die regelmäßig auf Streifzug gehen, sollten noch vor dem Frühjahr kastriert werden. Denn die längere Helligkeit kurbelt den Hormonhaushalt der Vierbeiner an.

Im Frühjahr spielen die Hormone verrückt – auch bei Katzen.

Foto: Patrick Pleul – DPA

Werden Freigängerkatzen nicht kastriert, können sie sich extrem vermehren, warnt die Bundestierärztekammer (BTK). Leben die Katzen verwildert, können sie Krankheiten wie Spul- und Bandwürmer oder den Toxoplasmose-Erreger verbreiten. Dieser Erreger führt zu grippeähnlichen Symptomen und ist vor allem für Schwangere, kleine Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem gefährlich.

Die Kastration hat bei Katzen weitere Vorteile: Dadurch sinke das Risiko, an einer Gebärmuttervereiterung oder an Tumoren an der Gesäugeleiste zu erkranken, erläutert die BTK.