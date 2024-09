Freiburgs Grifo nach Doppelpack: «Ich bin sehr erholt»

Anzeige

Heidenheim (dpa). Matchwinner Vincenzo Grifo vom SC Freiburg verrät nach seinem Doppelpack beim 3:0 (0:0)-Auswärtserfolg in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim das Erfolgsrezept für seine starke Verfassung. «Ich habe einen guten Urlaub gehabt, ich habe die Jungs, die mich unterstützen und das Trainerteam gibt mir das Vertrauen, was man auch immer ein Stück weit braucht als 31-Jähriger», sagte Grifo. «Ich bin einfach sehr erholt und habe Kraft getankt.»

Nach dem Traumtor von Ritsu Doan nach 54 Minuten entschied Freiburgs zweiter Flügelspieler die Partie mit zwei Toren zwischen der 59. und 65. Minute. «Wir haben ein besseres Spiel als Heidenheim gemacht, hatten viel mehr Anteile und viel mehr Kontrolle. Wenn wir schon früher ein bisschen sauberer gespielt hätten, dann wäre vielleicht schon da ein Tor gefallen», sagte Grifo.

Der Sport-Club hat drei der ersten vier Liga-Spiele für sich entschieden und ist auch im DFB-Pokal souverän in die nächste Runde eingezogen. «Wir können sehr, sehr, sehr zufrieden sein – so kann es weitergehen», sagte Grifo. Am nächsten Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist Aufsteiger FC St. Pauli zu Gast in Freiburg.