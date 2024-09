Anzeige

Freiburg (dpa). Junior Adamu war am Samstag ein begehrter Zaungast. Vor allem bei den Freiburger Fußballfans, die ihren Doppelpack-Stürmer nach dem 2:1 am Samstag gegen den VfL Bochum direkt aufs Podest vor der Fankurve baten. «Es ist so schön, schöner geht's nicht, es ist wie ein Traum», sagte der gefeierte Held über die Zuneigung der Anhängerschaft.

«Ich habe mich gefreut, nah mit den Fans zu feiern – Gänsehaut, ich fühle mich wie zu Hause», schilderte der siebenmalige österreichische Nationalspieler seine Gefühlslage nach seinen ersten beiden Bundesliga-Toren im 18. Erstliga-Spiel. «Auf dem Platz war es überragend einfach.»

«1:0 hinten gewesen, das war echt scheiße»

Fußball: Bundesliga, SC Freiburg – VfL Bochum, 3. Spieltag, Europa-Park Stadion: Freiburgs Junior Adamu (Mitte r) steht nach dem Spiel bei den Fans im Block. (zu dpa: «Freiburger Fans feiern Tor-Debütant Adamu») Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Und auch die weniger überragenden Dinge im Freiburger Spiel, das vor der Pause etwas behäbig angelaufen war, vergaß der 23-Jährige nicht zu erwähnen. «1:0 hinten gewesen, das war echt scheiße», kommentierte er den Bochumer Führungstreffer durch Myron Boadu (45. Minute).

Dass es am Ende 2:1 für die Südbadener hieß, die nun auf sechs Punkte nach drei Spielen kommen, hing auch für Adamu mit einer Leistungssteigerung in Hälfte zwei zusammen. «Als wir rausgekommen sind, war der Wille da», befand er – und die Treffsicherheit, vor allem bei ihm. «Ich hatte den Willen, dass ich das Tor mache», sagte Adamu, der überhaupt ein Willensspieler ist.

Schuster: «Er ist sehr fleißig»

Nach vorn wie nach hinten arbeitete der im Sommer 2023 von RB Salzburg geholte Offensivmann mit der Erfahrung von 14 Champions-League-Einsätzen gegen Bochum enorm viel, und wenn man seinem Trainer glauben darf, tut er das auch im Training. «Er ist sehr fleißig und macht den Eindruck, dass er gar nicht müde wird», lobte Julian Schuster. Insbesondere die Rückwärtsbewegung Adamus («arbeitet defensiv unglaublich viel») hob der Coach noch hervor.

Am liebsten hält sich der Gefeierte aber in der gegnerischen Zone auf, wie er bei seinen beiden Treffern in der 58. und 61. Minute bewies. «Es ist immer schön, Tore zu machen», sagte Adamu und versprach gleich weitere beim kommenden Spiel in Heidenheim: «Ich werde mein Bestes geben, damit wir den Sieg auch holen.» Schöne Worte des neuen Publikumslieblings, die gerade bei den Fans Anklang finden dürften.

