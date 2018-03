Frauen-Länderspiel Deutschland – Belgien am Dienstag in Mainz

Aus unserem Archiv

Vorbereitung

An diesem Dienstag um 17 Uhr ist es soweit: Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Frauen tritt im Rahmen ihres siebentägigen Lehrgangs zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) auf der Anlage des TSV Schott Mainz zu einem Testspiel gegen die Auswahl Belgiens an.