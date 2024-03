Oslo

Wegen Nebels

Frauen-Einzel bei Biathlon-Weltcup in Oslo verschoben

Von dpa

i Das Frauen-Einzel in Oslo musste wegen Nebels verschoben werden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Dichter Nebel macht ein Biathlonrennen am Holmenkollen unmöglich. Das Einzel der Frauen muss verschoben werden. Nun finden am Freitag zwei Rennen in Oslo statt.