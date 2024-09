Der wegen Betrugs Angeklagte (r.) sitzt zu Beginn des Prozesses im Gerichtssaal des Landgerichts vor seinem Rechtsanwalt Karl Georg. Der 38-Jährige soll sich auf der Dating-App Tinder als reicher Unternehmer ausgegeben und zwei Frauen, die sich in einer Liebesbeziehung mit ihm wähnten, um viel Geld gebracht haben. Eine der Frauen gab ihm laut Staatsanwaltschaft 140.000 Euro in bar. (zu dpa: «Frauen per Dating-App betrogen: Urteil wegen Liebesschwindel») Foto: Lennart Preiss/DPA