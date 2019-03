Garmisch-Partenkirchen (dpa) – Als sie ihren Hund einfangen wollte, ist eine Frau in Bayern von einem Zug erfasst und getötet worden. Die 53 Jahre alte Frau wartete mit ihrem Hund vor einer geschlossenen Schranke in Garmisch-Partenkirchen. Als ihr Hund plötzlich auf die Gleise lief, eilte die Frau hinterher, wurde von einem Zug erfasst und starb noch am Unfallort. Auch der Hund überlebte nicht.