Michelstadt

Beim Brand eines Fachwerkhauses in Michelstadt im Odenwald ist eine 67-Jährige in der Nacht in den Flammen umgekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass es sich bei der im Haus gefundenen Leiche um die alleinige Bewohnerin handelt. Ersten Untersuchungen zufolge war das Feuer in einem Schuppen hinter dem Wohnhaus ausgebrochen und hatte auf das Haus übergegriffen. Die Brandursache sei noch unklar, Hinweise auf einen technischen Defekt gebe es aber nicht, hieß es.