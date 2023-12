Mordprozess

Trier/Darmstadt

Frau mit Wollschal erdrosselt? Urteil erwartet

Er soll eine Frau nach einem Streit in ihrer Wohnung in Trier von hinten mit einem Wollschal erdrosselt haben. Seit Ende März steht deswegen ein 56-Jähriger wegen Mordes vor dem Trierer Landgericht: An diesem Dienstag (14.45 Uhr) soll in dem Prozess das Urteil gesprochen werden. Laut Anklage sollen «Eifersüchteleien» Hintergrund des Streits im März 2012 gewesen sein.