In Weingarten sind Polizeikräfte im Einsatz. In Weingarten (Kreis Karlsruhe) läuft seit Stunden ein großer Polizeieinsatz. Auch ein Hubschrauber soll im Einsatz sein. (zu dpa: «Frau in Weingarten wohl getötet - Verdächtiger festgenommen») Foto: Fabian Geier/DPA

Weingarten (Baden) (dpa) – In Weingarten im Kreis Karlsruhe ist eine Frau mutmaßlich einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen. Am Dienstagvormittag nahmen Beamten in der 10.000-Einwohner-Gemeinde einen Verdächtigen fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Polizisten hatten die Frau, die wohl Opfer eines Tötungsdelikts geworden war, in der Nacht auf Dienstag in einer Wohnung in Weingarten gefunden. Jemand aus dem Umfeld des Hauses hatte kurz nach Mitternacht den Notruf verständigt, sagte ein Polizeisprecher. Noch in der Nacht habe die Polizei mit einer intensiven Fahndung begonnen. Auch ein Polizeihubschrauber sei im Einsatz gewesen.

Opfer und Täter kannten sich wohl

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 25-Jährigen aus Montenegro. Es sei relativ schnell klar gewesen, dass Opfer und Tatverdächtiger sich persönlich kannten, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Einem Polizeisprecher zufolge wurde der mutmaßliche Täter in der Nähe der Wohnung vorläufig festgenommen. Er habe sich wohl in einer Art Schuppen versteckt. Es müsse nun geprüft werden, ob er noch am Dienstag oder erst am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werde.

Die mutmaßlich getötete Frau sei älter als der Verdächtige, sagte der Polizeisprecher. Genauere Angaben zur Identität der Frau machte er zunächst nicht. Auch in welcher Beziehung genau der Verdächtige und die Frau zueinander gestanden haben könnten, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Ebenso machte sie aus ermittlungstaktischen Gründen zur möglichen Todesursache und zu einem möglichen Motiv zunächst keine Angaben.

