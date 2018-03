Aus unserem Archiv

Bochum

Mit einem kräftigen Biss ins Genital hat sich eine Frau gegen einen Vergewaltiger gewehrt. Das teilte heute die Polizei in Bochum mit. Der Unbekannte hatte die 29-Jährige vor drei Wochen auf einen Spielplatz gelockt und war dort über sie hergefallen. Da der Mann nicht locker ließ, biss die Frau ihren Angreifer auch noch in den Hals. Erst dann ließ der Vergewaltiger los und flüchtete. Die Polizei sucht nun nach einem Mann mit einer Bisswunde an der linken Halsseite.