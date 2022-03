Fratzscher und Horn beim Weltcup-Finale in Oslo dabei

Lucas Fratzscher und Philipp Horn sind beim Weltcup-Finale der Biathleten von Donnerstag an in Norwegens Hauptstadt Oslo neu im deutschen Team.

Oslo (dpa). «Dank der Top-Ten-Ergebnisse der Beiden in der IBU-Cup-Gesamtwertung haben wir bei den Männern in Oslo acht Startplätze», erklärte der Sportliche Leiter Bernd Eisenbichler die Nominierung der beiden Skijäger für das Saison-Finale.

Neben Fratzscher und Horn starten Benedikt Doll, Johannes Kühn, Erik Lesser, Philipp Nawrath, Roman Rees und David Zobel. Für das Frauen-Team wurden Olympiasiegerin Denise Herrmann, Janina Hettich, Vanessa Hinz, Vanessa Voigt und Franziska Hildebrand nominiert. «Unsere Zielstellung ist es, an die wirklich sehr, sehr guten Leistungen der letzten zwei Wochen anzuknüpfen und für jeden ein schönes Highlight am Ende der Saison zu schaffen, mit dem jede und jeder dann gut in die Pause gehen kann», sagte Eisenbichler. In Oslo stehen bis Sonntag insgesamt sechs Rennen auf dem Wettkampfprogramm.