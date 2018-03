Aus unserem Archiv

Paris

Unmittelbar vor dem deutsch-französischen Treffen zur Eurokrise berichtet ein französisches Enthüllungsblatt über deutschlandkritische Äußerungen von Präsident Nicolas Sarkozy. Laut «Le Canard Enchaîné» sagte Sarkozy zur deutschen Haltung in der Schuldenkrise, der deutsche Egoismus sei kriminell, er verlängere die Krise. Paris und Berlin hatten zuletzt zum Beispiel über die Bankenbeteiligung am Hilfspaket für Griechenland gestritten. Sarkozy will am Nachmittag mit Kanzlerin Angela Merkel über den Euro-Sondergipfel morgen in Brüssel sprechen.