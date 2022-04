Franz Wagner ist bei der Abstimmung zum Rookie des Jahres in der NBA auf dem fünften Platz gelandet. Der deutsche Flügelspieler der Orlando Magic erhielt bei der von Journalisten durchgeführten Wahl zwei Stimmen für den dritten Platz.

Orlando (dpa). Wagner absolvierte eine starke erste Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga, stand in jedem seiner 79 Saisonspiele in der Startformation und gehörte mit durchschnittlich 15,2 Punkten, 4,5 Rebounds und 2,9 Assists zu den besten Liganeulingen der NBA. Als bester Rookie wurde Scottie Barnes von den Toronto Raptors ausgezeichnet.