Auf diesem Foto, das vom Ministerium für Sport, Olympische und Paralympische Spiele zur Verfügung gestellt wurde, gestikulieren die französische Ministerin für Sport, Olympische und Paralympische Spiele Amelie Oudea-Castera (l) und der Goldmedaillengewinner der Paralympics 2020 in Tokio, Alexis Hanquinquant, vor dem Schwimmen in der Seine. Oudéa-Castéra nahm am 13.07.2024, weniger als zwei Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele 2024 in Paris, ein symbolisches Bad in der Seine. (zu dpa: «Frankreichs Sportministerin schwimmt in der Seine») Foto: Uncredited/DPA