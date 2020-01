Paris

Frankreichs Präsident Macron bleibt bei Rentenreform hart

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gibt sich bei der umstrittenen Rentenreform trotz Streiks unnachgiebig. Die Rentenreform werde umgesetzt, sagte Macron in seiner Neujahrsansprache. Es handele sich um ein Projekt für Gerechtigkeit und sozialen Fortschritt. Er sei sich bewusst, dass getroffene Entscheidungen manchmal auf Widerstand stoßen. Gegen die Reform wird in Frankreich seit Wochen massiv gestreikt. Vor allem der öffentliche Nahverkehr in Paris und der Fernverkehr sind erheblich gestört.