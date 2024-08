Frankfurt

Luftverkehr

Frankfurter Flughafen stundenlang ohne Strom

Von dpa

i Reger Betrieb herrscht an den Flugsteigen am Terminal 1 (vorn) und Terminal 2 des Frankfurter Flughafens. (zu dpa: «Frankfurter Flughafen stundenlang ohne Strom») Foto: Arne Dedert/DPA

Am Frankfurter Flughafen ist in der Nacht der Strom für mehrere Stunden ausgefallen. Die Sicherheit war nicht beeinträchtigt. Einige Reisende dürften die Folgen noch am Dienstag zu spüren bekommen.