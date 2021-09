Frankfurt in Antwerpen ohne Durm und Ndicka

„Beide werden nicht nur am Donnerstag ausfallen, sondern wahrscheinlich auch am Sonntag bei Bayern München“, sagte Eintracht-Trainer Oliver Glasner am Mittwochabend. Wie das Duo fehlen auch Kapitän Sebastian Rode und Defensivmann Christopher Lenz am Donnerstag (18.45 Uhr/TV NOW) verletzungsbedingt. „Unsere Personalsituation hat sich ein wenig verschärft. Klar ist, dass wir in der Defensive Änderungen vornehmen müssen“, sagte Glasner.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Royal Antwerpen: Butez – Quirynen, De Loet, Almeida, Buta – Verstraete, Nainggolan – Fischer, Samatta, Miyoshi – Frey

Eintracht Frankfurt: Trapp – Da Costa, Hinteregger, Chandler – Sow, Jakic – Hauge, Kamada, Kostic – Borré, Lammers

Schiedsrichter: Jakob Kehlet (Dänemark)

