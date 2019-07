Tallinn

Frankfurt gewinnt Hinspiel in Europa-League-Qualifikation

Eintracht Frankfurt hat gute Chancen auf den Einzug in die nächste Qualifikationsrunde der Europa League. Der Fußball-Bundesligist gewann am Abend im Hinspiel der zweiten Runde mit 2:1 beim estnischen Club FC Flora Tallinn. Der Spanier Lucas Torro hatte die Hessen in der 24. Minute in Führung gebracht. Zehn Minuten später glich Mihkel Ainsalu aus. Dem eingewechselten Serben Dejan Joveljic gelang in seinem ersten Pflichtspiel für Frankfurt 20 Minuten vor Schluss der Siegtreffer.