Coronavirus-Auswirkungen

Frankfurt gegen Basel mit Fans – Geisterspiel am Sonntag

In der Europa League darf Eintracht Frankfurt mit Zuschauern spielen, in der Bundesliga nicht. Das hat das Frankfurter Gesundheitsamt verfügt. Für die Partie gegen Basel am Donnerstag gelten Auflagen.