Frank Ultes trifft nach dem Anstoß aus dem Mittelkreis heraus

Kein Teaser vorhanden

SG Perlbachtal – VfR Kirn II 4:6 (2:1). Die Gastgeber gingen durch Kim Habermann (6.) in Front. Diese Führung wurde jedoch vier Minuten später durch David Mlynczyk egalisiert. Ein Treffer von Spielertrainer Frank Ultes kurz vor der Halbzeit sorgte für die Pausenführung der SG. Ultes traf direkt nach Wiederanpfiff vom Mittelkreis aus zur 3:1-Führung. Dies ließen die Gäste nicht auf sich sitzen und schossen sich innerhalb von 20 Minuten zur 6:3-Führung. Rico Jelacic (53.), Mlynczyk (62., 76.) und Fabian Braumbach (66., 71.) sorgten für diesen Torrausch. Ultes traf in der 81. Minute zwar noch zum Anschlusstreffer, doch der VfR spielte die Partie dominant über die Zeit.

FC Hohl Idar-Oberstein II – SG Oberreidenbach/Sien 0:4 (0:1). Ein Treffer von Carsten Fuchs in der 22. Minute und ein Hattrick von Christian Horbach (63., 71., 89.) sorgten für den Sieg der Gäste.

Spvgg Nahbollenbach II – VfL Simmertal II 0:3 (0:0). "Wir sind zwar fahrlässig mit unseren Chancen umgegangen. Die Partie konnten wir trotz allem für uns entscheiden", kommentierte Timo Heinrich, Abteilungsleiter des VfL Simmertal.

TuS Mörschied II – SC Kirn-Sulzbach 3:1 (2:1). Thomas Schweikard schoss die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung. Fünf Minuten später glich Sebastian Schuler jedoch aus. Ein Tor von Pascal Sohni (23.) und ein weiterer Treffer von Schuler sorgten für den verdienten 3:1-Heimsieg des TuS.

SV Mittelreidenbach – SV Meckenbach 4:2 (2:2). In der 19. Minute verwandelte Jürgen Lippe einen Elfmeter zum 1:0. Ein Treffer von Jonas Schlarb (26.) und ein Eigentor der Gastgeber (28.) sorgten für die 2:1-Führung des SV. Kurz vor der Pause gelang der SG jedoch noch der Ausgleich durch Lippe. In der 73. Minute verwandelte Steffen Jarschel von der Eckfahne aus. Lippe hatte in der 76. Minute die Chance zum Ausgleich, doch er verschoss einen Elfmeter. Den Abschluss der Partie machte Jarschel mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 35 Metern perfekt.

Spvgg Hochwald – FC Hennweiler 1:3 (0:1). Der FC ging in der 30. Minute durch Eike Wagner in Front. Manfred Schuhmacher baute die Führung in der 51. Minute aus. "Es war an sich ein starkes und anfangs ausgeglichenes Spiel. Leider nutzten wir unsere Chancen in der ersten Hälfte nicht und taten uns so schwer gegen eine eher defensiv aufgestellte Elf aus Hennweiler", kommentierte Thomas Rieger, Abteilungsleiter der Spvgg. Hassan Aslan erzielte in der 70. Minute noch den Anschlusstreffer. Doch alle Hoffnungen wurden drei Minuten später durch ein Tor von Julian Scholz zunichte gemacht.

FC Bärenbach – VfL Weierbach II 4:2 (3:2). Obwohl der VfL durch Martin Drobny (16.) in Führung ging, spielte der FC stark auf. Dennis Kneppel (18.), Mario Jakoby (29.) und Joszef Varga (34.) schossen die Gastgeber zur verdienten Führung. Christian Anders (75.) erzielte zwar den Anschlusstreffer für die Gäste, doch Kneppel machte den 4:2-Sieg für den FC perfekt.

TuS Breitenthal – SG Bergen 3:0 (2:0). Zwei Treffer von Klod Lazar (5., 32.) und ein Tor von Patrick Dotterweich (78.) nach einem schönen Konter machten den Heimsieg für den TuS perfekt. Tim Lamoth