Francesco Friedrich gewinnt Weltcupauftakt im Zweierbob

Rekordweltmeister Francesco Friedrich ist mit einem Weltcupsieg im Zweierbob in die olympische Saison gestartet.

Der Doppel-Olympiasieger vom BSC Sachsen Oberbärenburg fuhr in Innsbruck/Igls mit Anschieber Alexander Schüller (SV Halle) zu seinem insgesamt 53. Weltcupsieg. Mit zwei Start- und Laufbestzeiten hatte er nach zwei Durchgängen 0,47 Sekunden Vorsprung auf den für Stuttgart startende Berchtesgadener Johannes Lochner.

Der WM-Zweite im kleinen Schlitten hatte in der vergangenen Saison Friedrich auf dem Olympia-Eiskanal in Innsbruck die einzige Saisonniederlage zugefügt. Mit Florian Bauer (BRC Ohlstadt) kam er diesmal auf Rang zwei. Dritter wurde der Brite Brad Hall mit Greg Cackett an der Bremse. Christoph Hafer vom BC Bad Feilnbach landete mit dem Wiesbadener Christian Hammers auf Platz 15.

