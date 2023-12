Schifffahrt

Lorch/Bingen

Frachtschiff im Rhein bei Lorch auf Grund gelaufen

Ein Frachtschiff ist am Samstag auf dem Rhein bei Lorch auf Grund gelaufen. In einem Notruf habe die Besatzung berichtet, dass Wasser durch ein Leck in das Schiff dringe, teilte die Feuerwehr Lorch mit. Die alarmierten Einsatzkräfte aus dem Rheingau-Taunus-Kreis und Rheinland-Pfalz stellten den Angaben zufolge später fest, dass nur geringe Mengen Wasser in den Maschinenraum eingedrungen waren.