Fortuna-Vorstand Allofs: Keine Trainerdiskussion um Rösler

„Von unserer Seite gibt es da kein Fragezeichen. Ich erlebe ihn im Training – da stelle ich fest, dass der Trainer die Mannschaft erreicht und weiterentwickelt. Es gibt bei uns keine Diskussion um Uwe Rösler“, sagte das Düsseldorfer Vorstandsmitglied dem „Kicker“.

Düsseldorf liegt in der 2. Fußball-Bundesliga mit nur vier Punkten aus fünf Spielen auf Relegationsplatz 16. „Ich will nichts schönreden, es gibt sicher viele Bereiche, in denen wir uns verbessern müssen“, sagte Allofs (63). „Bei aller Ungeduld im Umfeld bleiben wir geduldig. Wir stellen uns den Herausforderungen und arbeiten an der Weiterentwicklung der Mannschaft, nur das ist aktuell unser Thema.“

