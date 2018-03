Formel-1-Vertrag: Ecclestone vor Einigung mit Mercedes

Im Poker um einen neuen Grundlagenvertrag für die Formel 1 ist eine Einigung zwischen Bernie Ecclestone und Mercedes anscheinend nahe.

Bernie Ecclestone glaubt daran, dass Mercedes den neuen Grundlagenvertrag unterzeichnen wird.

Foto: Jens Büttner – DPA

«Alle haben zugestimmt», sagte Chefvermarkter Ecclestone dem TV-Sender CNN in einem Interview, schränkte dann aber ein: «Wir müssen abwarten, ob Mercedes auch zustimmt. Aber ich bin zuversichtlich, dass auch mit Mercedes alles klappen wird.» Er habe keine Sorge mehr, dass sich der schwäbische Autobauer aus der Formel 1 zurückziehen werde, versicherte der Brite in Monte Carlo.

In dem Zwist geht es um das Concorde Agreement, das die Verteilung der Einnahmen regelt. Fast alle Rennställe, darunter auch Red Bull, Ferrari und McLaren haben sich mit Ecclestone geeinigt. Mercedes dagegen sah sich beim Angebot des Rechte-Mitinhabers benachteiligt. Es geht offenbar sowohl um die Höhe des Anteils als auch um einen Sitz im künftig börsennotierten Formel-1-Unternehmen.

Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug sagte in Monaco zum Stand der Verhandlungen: «Wir bewegen uns in die richtige Richtung.» Der Rennstall verweist auf sein langjähriges Engagement und die Erfolge seiner Vorgängerteams und will dies im neuen Kontrakt gewürdigt sehen. Ecclestone hingegen argumentiert, dass Mercedes erst seit zwei Jahren wieder ein eigenes Werksteam unterhält.

«Ich unterstütze Mercedes wahrscheinlich mehr als jeder andere in der Formel 1», sagte der 81-Jährige. «Aber alles basiert auf den bisherigen Ergebnissen. Die können wir nicht ändern, sonst würden sich andere beschweren», erklärte Ecclestone.

Unterdessen will die Formel 1 nach dem Debakel von Facebook am Aktienmarkt ihren Börsengang womöglich verschieben. «Die Märkte sehen nicht allzu freundlich aus nach diesem kleinen Problem mit Facebook», sagte Ecclestone. «Also denke ich, werden wir abwarten.» Der Rechte-Inhaber CVC will einen Teil seiner Anteile an der Rennserie in Singapur an die Börse bringen und damit mehr als zwei Milliarden Euro erlösen.

Das Unternehmen und ein Banken-Konsortium sind derzeit auf der Suche nach Investoren. Die Börse in Singapur hat den Plänen dem Vernehmen nach bereits zugestimmt. Ursprünglich war der Börsenstart der Formel 1 für den Sommer geplant. Experten hatten dies angesichts des Facebook-Desasters als möglicherweise verfrüht bezeichnet. Die Facebook-Aktien hatten in den Tagen nach dem Börsengang rasant an Wert verloren.